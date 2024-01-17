Працівники ТЦК не мають права затримувати чоловіків і перевіряти документи — Лубінець

Співробітники ТЦК (територіальних центрів комплектування) не мають права перевіряти документи у громадян та силою затримувати військовозобов'язаних чоловіків прямо посеред вулиці. На цьому наголосив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю NV.



Лубінець підкреслив, що працівники військкоматів не мають прав на подібні дії проти цивільного населення.



«Основне питання, яке турбує громадян України, — це невідповідність мандатів ТЦК. Це коли вони вимагають перевіряти документи, забирають документи та фізично затримують громадян України. У них таких прав немає», — зазначив омбудсмен.



Він наголосив, що його обурює застосування грубої сили до громадян України із боку працівників ТЦК.



За словами Лубінця, найбільше скарг до його офісу надходить саме з приводу неналежної поведінки працівників військкоматів та перевищення ними службових повноважень.



«Я не скажу, що затримання системні, що їх багато, але з такими випадками до нас також звертаються. Все дуже просто. Я відкриваю виробництво та надсилаю всі запити. А також до деяких ТЦК ми відправили моніторингові перевірки», — розповів він.



Лубінець додав, що після того, як факти підтверджуються, омбудсмен ставить це питання на рівні керівництва, «щоб стосовно них відкривалося дисциплінарне провадження, і вище керівництво ухвалювало рішення про покарання своїх підлеглих».



Раніше повідомлялося, що на засіданні 8 січня комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроект про мобілізацію таким, що має корупційни ризики.



16 січня Рада прийняла закон про реєстр військовозобов'язаних.



