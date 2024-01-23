У Києві рятувальники проводять евакуацію мешканців будинку через бойову частину ракети, що не здетонувала

Внаслідок ракетної атаки на Київ, у Святошинському районі рятувальники проводять евакуацію мешканців одного з будинків. У квартирі було виявлено бойову частину ракети, яка не здетонувала. Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.



«У житловому будинку у Святошинському районі в одній з квартир виявили не здетоновану бойову частину ракету. Відбувається евакуація людей з дому», — написав він.



Нагадаємо, окупанти вранці, 23 січня, атакували Київ. Під удар потрапили три райони столиці, внаслідок обстрілу є жертви.