Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Одесу та область атакують «Шахеди», є влучення

24 січня 2024, 21:42

Одесу та область атакують «Шахеди», є влучення

В Одесі ввечері 24 січня сталося влучення російського безпілотника до багатоповерхового будинку. Почалася пожежа, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у бік Одеси летять російські дрони «Шахед».

«На Одещині триває бойова робота ППО. Ворог атакує ударними дронами. У житлових кварталах міста зафіксовано пожежу», — повідомили Сили оборони півдня.

Один місцевий житель отримав опіки, ще один поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим.

ТЕГИ

Місця
Одеса
Інше
наслідки обстрілу Шахеди

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:54
Частина окупованої Макіївки залишається без світла
14:05
У захопленому Старобільську проводять інтернет лише власникам паспортів РФ
13:27
На уламку ракети, що атакувала Україну, виявили напис корейською
12:45
У Маріуполі зараз мешкає вдвічі менше людей, ніж до окупації
11:59
Аналітики ISW розповіли про головну мету останньої масованої атаки РФ
09:40
Підтоплення селищ на Луганщині: ситуація може погіршитися
09:35
Війська РФ стріляли з житлового кварталу на Донбасі, використовуючи цивільну автовежу
08:55
У Донецьку без опалення залишилось 724 будинки
23:20
Жителі окупованої Макіївки скаржаться на бродячих собак
23:01
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 23 січня
21:30
«ДНР» назвала кількість загиблих та поранених людей за день
20:55
У Донецьку та Макіївці все ще залишаються проблеми з теплом та світлом: відключено котельні та ТЕС
19:05
Гуманітарну допомогу для російських військових відправили на звалище в окупації
18:00
Український музикант Бардаш отримав паспорт РФ в окупованому Луганську
18:00
Харків: через обстріл повністю зруйновано під'їзд багатоповерхівки, відомо про 8 загиблих та понад 50 поранених
17:12
В окупованій частині Херсонської області задля отримання закордонного паспорта доведеться пройти мобілізацію
16:45
Стрічка про Маріуполь номінована на «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм»
15:23
В окупованому Маріуполі знову відключили опалення
14:47
В окупованому Луганську судитимуть педофіла: йому загрожує довічне ув'язнення
13:59
В окупованому Маріуполі зростає кількість хворих на COVID-19
усі новини
23:30
Зеленський — про падіння Іл-76: Росіяни граються із життями українських полонених
22:54
Частина окупованої Макіївки залишається без світла
21:42
Одесу та область атакують «Шахеди», є влучення
21:20
У Гірнику вже дев'ять поранених, серед них два підлітки
19:55
Збитий Іл-76 має пошкодження, характерні для ракет ППО
19:08
Уряд ще не подав до Верховної Ради новий проєкт закону про мобілізацію
18:59
Наслідки обстрілу Гірника на Донеччині: 2 загиблих, 8 поранених
18:44
Покровськ: мешканці старостинських округів отримують медичні послуги від мобільних бригад IRC
17:59
Українські військові та розвідка відреагували на заяви РФ про збитий Іл-76
16:58
На окупованих територіях не працює низка підприємств: причина
16:45
Покровськ залишився без води
16:36
Колишній військовополонений вважає заяву РФ про перевезених на збитому Іл-76 неправдою
16:34
Україна від польського народу отримала медичний гелікоптер для евакуації поранених
16:21
На Донеччині оголосили примусову евакуацію дітей
16:05
Співробітники херсонської лікарні потрапили під обстріл: є поранені
15:42
Євросоюз навряд чи погодиться конфіскувати заморожені російські активи — Reuters
15:25
На Дніпропетровщині збили дві ракети Х-59
15:03
Число жертв внаслідок обстрілів Харкова збільшилося
14:55
Словаччина підтримає виділення Україні 50 млрд євро з боку ЄС
14:43
У Павлограді через атаку РФ 23 січня загинула уродженка Луганської області
усі новини
ВІДЕО
Зеленський — про падіння Іл-76: Росіяни граються із життями українських полонених Зеленський — про падіння Іл-76: Росіяни граються із життями українських полонених
24 січня, 23:30
Україна від польського народу отримала медичний гелікоптер для евакуації поранених Україна від польського народу отримала медичний гелікоптер для евакуації поранених
24 січня, 16:34
РФ завдала удару по херсонській лікарні. Фото: кадр із відео Співробітники херсонської лікарні потрапили під обстріл: є поранені
24 січня, 16:05
Рятувальники продовжують роботи у Харкові. Фото: ДСНС Рятувальники відновили роботи у зруйнованій п'ятиповерхівці Харкова
24 січня, 14:20
Впав Іл-76 у Білгородській області. Фото: кадр із відео У Білгородській області впав російський військовий літак Іл-76
24 січня, 11:27
У Челябінській області сталася пожежа на фабриці. Фото: Telegram-канал Головні новини Челябінська та області У Челябінській області спалахнула пожежа на фабриці: все згоріло вщент
24 січня, 11:08
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама