Одесу та область атакують «Шахеди», є влучення

В Одесі ввечері 24 січня сталося влучення російського безпілотника до багатоповерхового будинку. Почалася пожежа, повідомляють місцеві Telegram-канали.



Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у бік Одеси летять російські дрони «Шахед».



«На Одещині триває бойова робота ППО. Ворог атакує ударними дронами. У житлових кварталах міста зафіксовано пожежу», — повідомили Сили оборони півдня.



Один місцевий житель отримав опіки, ще один поранення, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



Медики надають усю необхідну допомогу постраждалим.