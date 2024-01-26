На Херсонщині підліток потрапив під обстріл артилерії РФ: поліцейським довелося терміново зупиняти кровотечу

Підлітка поранено під час російського обстрілу. Фото: Поліція Херсонської області / кадр з відео

Під час чергової атаки російських військ спецназівці КОРДу допомогли пораненому підлітку, який потрапив під обстріл окупантів, інформує Поліція Херсонської області.



«Неповнолітній хлопець спливав кров'ю від отриманого осколкового поранення в ногу. Правоохоронці негайно викликали карету швидкої медичної допомоги, а до її приїзду надали постраждалому невідкладну медичну допомогу: наклали на ногу турнікет, зафіксували час та підтримували з дитиною розмову», - йдеться у повідомленні.



Лікарі госпіталізували хлопця і зараз його стан стабільний. Нагадаємо, цієї ночі росіяни обстріляли Херсон із ЗРК С-300.