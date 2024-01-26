В Херсонской области подросток попал под обстрел артиллерии РФ: полицейским пришлось срочно останавливать кровотечение

Во время очередной атаки российских войск, спецназовцы КОРДа помогли раненому подростку, который попал под обстрел оккупантов, информирует Полиция Херсонской области.
«Несовершеннолетний парень истекал кровью от полученного осколочного ранения в ногу. Правоохранители немедленно вызвали карету скорой медицинской помощи, а до ее приезда оказали пострадавшему неотложную медицинскую помощь: наложили на ногу турникет, зафиксировали время и поддерживали с ребенком разговор», — говорится в сообщении.
Врачи госпитализировали парня и сейчас его состояние стабильное. Напомним, этой ночью россияне обстреляли Херсон из ЗРК С-300.