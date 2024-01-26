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Російський безпілотник атакував авто гуманітарної місії у Часів Ярі

26 січня 2024, 21:06

Російський безпілотник атакував авто гуманітарної місії у Часів Ярі

Російський безпілотник атакував авто гуманітарної місії у Часів Яру, повідомляє гуманітарна місія «Проліска».

У п'ятницю, 26 січня, близько 11 години в місті Часів Яр Донецької області під час адресної видачі гуманітарної допомоги від UNHCR Ukraine, російська армія fpv-дроном атакувала автомобіль гуманітарної місії.

Автомобіль, на який відбулося скидання, було позначено логотипами гуманітарної місії на капоті, бічних панелях та даху. Наклейка гуманітарної місії на даху автомобіля була близько метра в діаметрі, а отже її неможливо було не помітити оператору дрона.

Коли співробітник місії почув специфічне «дзижчання» fpv дрону над головою, то швидко впав на землю, завдяки чому залишився живим.

Скидання боєприпасу відбулося за кілька метрів від співробітника місії та місцевої мешканки, яка отримувала у цей час гуманітарну допомогу.

Керівник гуманітарного центру місії «Проліска» на Донеччині Євген Ткачов був одягнений у бронежилет та каску синього кольору, які також мали логотипи гуманітарної місії.

Внаслідок скидання боєприпасу було знищено кунг автомобіля, який використовувався для перевезення гуманітарної допомоги, пошкодження також отримали вікна та обшивка автомобіля. Крім цього, згоріли кілька наборів непродовольчої допомоги.

«Гуманітарна місія "Проліска" розцінює цю атаку на співробітників місії на місці видачі гуманітарної допомоги та автомобіль місії як черговий цілеспрямований терористичний акт російської армії, спрямований проти майна та співробітників гуманітарної місії "Проліска"», — повідомили співробітники місії.

Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун засудила російський удар.

«Я обурена звісткою, що сьогодні вранці у зруйнованому через війну місті Часів Яр Донецької області потрапили до автомобіля української гуманітарної організації "Гуманітарна місія "Проліска"", який був позначений логотипами організації. Удар стався всього за кілька метрів від місця, де "Проліска" розподіляла вкрай необхідну допомогу мирним жителям міста. Постраждав гуманітарний працівник», — йдеться у заяві Браун, опублікованій на сайті ООН у п'ятницю.

Вона наголосила, що гуманітарні організації, які забезпечують ресурсами мешканців міст, зруйнованих внаслідок російської агресії, мають бути захищені.

Браун також заявила, що з початку 2024 року вже було щонайменше 7 випадків, коли постраждали об'єкти гуманітарних організацій.

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гуманітарна допомога безпілотники

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