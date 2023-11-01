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Розстріл сім`ї у Волновасі: підозрюваних затримали на 30 діб

01 листопада 2023, 13:50

Розстріл сім`ї у Волновасі: підозрюваних затримали на 30 діб

У російських ЗМІ повідомили, що затримали 2 росіян, які підозрюються у вбивстві сім'ї з дев'яти осіб у Волновасі Донецької області. Винуватцями росіяни назвали «військовослужбовців-контрактників з Далекого Сходу».

Зазначають, що затримані — контрактники в/ч 16871 21-річний Антон Сопов та 28-річний Станіслав Рау, — «ВЧК ОГПУ». За попередніми даними, мотивом злочину став конфлікт на побутовому ґрунті.



«Підозрювані у вбивстві дев'ятеро людей у місті Волновасі на півдні Донецької Народної Республіки затримано на 30 діб. Про це нам повідомило джерело у правоохоронних органах регіону», — йдеться у повідомленні.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пише з посиланням на джерело, що на початкових слідчих діях Сопов і Рау зізналися, що хотіли поквитатися тільки з чоловіками — Едуардом і його сином Олександром, які, нібито, їх образили. За словами затриманих, жінок та дітей вони вбили випадково, оскільки у темряві не змогли розпізнати жертв.

За даними джерела, одного з убивць взяли вдома — він проживав неподалік котеджу, в якому знайшли розстріляну родину Капканець. Іншого обвинуваченого виявили трохи згодом. Імовірно, стрілянина велася зі спеціальних штурмових автоматів «Вал».

Що стосується підозрюваних, то Сопову у серпні виповнився 21 рік — він пішов служити за контрактом відразу після закінчення термінової служби, а 28-річний Рау родом з Алтайського краю, але останнім часом проживав із дружиною у Петропавловську-Камчатському. Обидва затримані мали проблеми із боргами.

Крім того, незадовго до розстрілу губернатор Камчатського краю Володимир Солодов прибув на фронт під окупованим Донецьком та вручив їм медалі. Незадовго до зустрічі з губернатором морпіхи брали участь у боях під селом Новомайорське і за поданням Сергія Шойгу (голова Міноборони РФ) їм вручили нагороди.
Відомо, що Сопов та Рау стали героями численних пропагандистських сюжетів на RT та Известиях. Сопова там представляли стрільцем із позивним «Хімік».

Цікаво, що батьки підозрюваних раніше неодноразово були засуджені, а батько Сопова — Руслан Сопов — знаходиться в базі «Миротворець», оскільки бере участь у війні проти України.

Нагадаємо, у захопленій Волновасі Донецької області сталася пригода, у місті було вбито дев'ятьох людей, серед них — двоє дітей.

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