За яких сум заборгованості українцям відключатимуть світло: коментар заступника міністра енергетики

Ще наприкінці грудня 2023 року український уряд скасував мораторій, який діяв із початку повномасштабного вторгнення РФ. Завдяки мораторію житлово-комунальні послуги заборонялося відключати навіть тим українським споживачам, які накопичували борги. Нова ухвала Кабміну повернула покарання за заборгованість і тепер споживачам, які не платять, наприклад, за світло, можуть відключити електрику. Однак, як пояснила в ефірі телемарафону 31 січня заступник міністра енергетики Світлана Грінчук, постачальники, швидше за все, не відключатимуть електроенергію тим споживачам, у яких борг нижчий від половини прожиткового мінімуму, — 1 514 гривень.

За її словами, в українському законодавстві взагалі не визначено мінімальну суму боргу, при якій українцям загрожують відключення електропостачання.

«Однак, згідно з ринковими умовами, повторне підключення відбувається за рахунок споживача. Якщо ця сума менша за половину прожиткового мінімуму, тобто 1 514 гривень, тоді компанія, яка надає послугу, — оплачує також і підключення. Тому логічно, що компанії не відключатимуть, ймовірно, світло тим споживачам, у кого ця сума заборгованості менша», — сказала вона.

Грінчук зауважила, що постачальників електроенергії зобов'язали спочатку попереджати боржників про існуючі несплати і що їм можуть відключити світло, якщо борг не буде погашено.

«Це протягом десяти днів вестиметься консультація про те, чи готовий споживач одразу сплатити борг. Також є можливість укласти додатковий договір щодо реструктуризації боргу, тобто визначити графіки погашення та суми», — наголосила Світлана Грінчук.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що 29 січня народний депутат із комітету з питань енергетики Верховної Ради Сергій Нагорняк заявив, що до вересня 2024 року чиновники підвищать тарифи на електропостачання для населення. За його попередніми даними, світло для побутових споживачів подорожчає до 6 грн/кВт-год.

Депутат сказав, що мають переглянути тарифи у відповідь на пропозицію американських партнерів, які чекають від українського уряду низки реформ для заощадження фінансової та військової підтримки.