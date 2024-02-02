Суд заарештував нерухомість Олега Царьова майже на пів мільярда гривень

Нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова. Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки суд заарештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова, причетного до фінансування збройної агресії РФ, повідомляє пресцентр СБУ.



Йдеться про квартиру в центральній частині Дніпра, земельну ділянку в Київській області, а також два комплекси в тимчасово окупованому Криму.



Зокрема, йдеться про санаторій «Кірова» та музей «Садиба княгині Барятинської», де мешкає Царьов. Загальна вартість заарештованої нерухомості ексрегіонала становить близько пів мільярда гривень.



«Блокування активів фігуранта дозволить запобігти їх перереєстрації на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна. За даними слідства, після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства рф. Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора у вигляді "податків"», — пояснили в СБУ.



Крім того, Царьов уклав договір із підрозділом Росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об'єктів екснардепа.

Нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова. Фото: СБУ

Гроші за такі послуги колишній «регіонал» сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання Росії, яке дислокується на тимчасово захопленому півострові.



Царева підозрюють у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни кордонів території або державного кордону України.

Нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова. Фото: СБУ

Раніше СБУ кваліфікувала злочинні дії колаборанта за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Нагадаємо, колишній нардеп та колаборант Олег Царьов прокоментував вбивство зрадника Іллі Ківи українськими спецслужбами у Підмосков'ї.