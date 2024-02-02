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Суд арестовал недвижимость Олега Царева почти на пол миллиарда гривен

02 февраля 2024, 12:40

Суд арестовал недвижимость Олега Царева почти на пол миллиарда гривен

Недвижимость бывшего народного депутата Олега Царева. Фото: СБУ Недвижимость бывшего народного депутата Олега Царева. Фото: СБУ

По материалам Службы безопасности суд арестовал недвижимость бывшего народного депутата Олега Царева, причастного к финансированию вооруженной агрессии РФ, информирует пресс-центр СБУ.

Речь идет о квартире в центральной части Днепра, земельном участке в Киевской области, а также двух комплексах во временно оккупированном Крыму.

В частности, речь идет о санатории «Кирова» и музее «Усадьба княгини Барятинской», где проживает Царев. Общая стоимость арестованной недвижимости «эксрегионала» составляет около полумиллиарда гривен.

«Блокировка активов фигуранта позволит предотвратить их перерегистрацию на подставных лиц во избежание дальнейшей конфискации имущества. По данным следствия, после захвата украинского полуострова Царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством РФ. Таким образом, он регулярно платит деньги из рекреационного бизнеса в бюджет страны-агрессора в виде "налогов"», — объяснили в СБУ.

Кроме того, Царев заключил договор с подразделением росгвардии на монтаж и обслуживание технических средств охраны двух крымских объектов экс-нардепа.

Недвижимость бывшего народного депутата Олега Царева. Фото: СБУ

Деньги за такие услуги бывший «регионал» платит непосредственно на банковские счета оккупационной группировки России, которая дислоцируется на временно захваченном полуострове.

Царев подозревается в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины.

Недвижимость бывшего народного депутата Олега Царева. Фото: СБУ

Ранее СБУ квалифицировала преступные действия коллаборанта по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Напомним, бывший нардеп Олег Царев прокомментировал убийство предателя Ильи Кивы украинскими спецслужбами в Подмосковье. 

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