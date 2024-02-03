У Кривому Розі відновили електропостачання після атаки БпЛА

У Кривому Розі повернули світ усім споживачам після нічної атаки БПЛА. Про це розповів начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Вже заживлені всі споживачі, чиї домівки знеструмила нічна атака», - написав у себе в Telegram Лисак.



У «ДТЕК» уточнили, що енергетики повернули електропостачання для понад 60 тисяч осель після нічної атаки по Криворізькому району.



Нагадаємо, сьогодні вранці, 3 лютого, через пошкодження енергетичного обладнання у Кривому Розі та прилеглих районах було запроваджено графіки аварійних відключень.



Вночі у Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділами Повітряного командування «Схід» знищено п'ять БПЛА Shahed-136/131.