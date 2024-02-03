В Кривом Роге возобновили электроснабжение после атаки БпЛА

В Кривом Роге вернули свет всем потребителям после ночной атаки БпЛА. Об этом рассказал начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«Уже подключены все потребители, чьи дома обесточила ночная атака», — написал у себя в Telegram Лысак.



В «ДТЭК» уточнили, что энергетики вернули электроснабжение более 60 тысяч домов после ночной атаки по Криворожскому району.



Напомним, сегодня утром, 3 февраля, из-за повреждений энергетического оборудования в Кривом Роге и близлежащих районах были введены графики аварийных отключений.



Ночью в Криворожском районе Днепропетровской области подразделениями Воздушного командования «Восход» уничтожено пять БпЛА Shahed-136/131.