Головне за день: Обстріл Лисичанська – відомо про 20 загиблих, розбір завалів триває

Бойові дії



Окупаційна адміністрація Лисичанська на Луганщині заявила про обстріл пекарні, багато загиблих і поранених. Будівлю хлібопекарні було поєднано з кафе, в якому були люди. Обстріл стався близько 14:30 за московським часом (13:30 за Києвом). Внаслідок удару обрушилася двоповерхова будівля пекарні. За даними МНС РФ, станом на 23:00 відомо про 20 загиблих. Рятувальники продовжують розбір завалів.



У російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 - майора Стегачова Олега Сергійовича, інформує головне управління розвідки Міністерства оборони України. Наразі ГУР з'ясовує, чи вижив він чи ні.



Як пише експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке, навесні 2022 року Чорноморський флот РФ налічував понад 70 кораблів, а російська пропаганда називала його «непереможним», але після знищення крейсера «Москва» флот назавжди відійшов від берегів України, пише німецький. Всього з того часу у відкритому морі та в доках знищено 13 кораблів, а також будівлю штабу ЧФ у Севастополі.



За даними аналітиків DeepState, на Авдіївському напрямку окупаційна армія росіян атакує південь та північ міста, в районі останнього мали успіх і суттєво просунулися у бік кар'єру.

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