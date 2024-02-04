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Головне за день. У РФ зник новий голова ПВК «Вагнер». Обстріл Лисичанська

04 лютого 2024, 23:33

Головне за день. У РФ зник новий голова ПВК «Вагнер». Обстріл Лисичанська

Суспільство

 На тимчасово окупованих територіях загарбники планують запровадити модуль технологій БПЛА на уроках праці.

У Росії зник Антон Єлізаров («Лотос») – командир ПВК «Вагнер», який взяв на себе командування найманцями після ліквідації Євгена Пригожина та Дмитра Уткіна. За неофіційними даними його заарештовано.

Бойові дії

 Внаслідок удару по будівлі в окупованому Лисичанську 3 лютого, в якому було кафе «Адріатик» та пекарня, загинуло 28 людей та 10 поранено. Як повідомила проросійська кореспондентка Юлія Андрієнко, там на святкування зібралися місцеві проросійські чиновники та силовики. Окупаційна влада звинуватила в обстрілі ЗСУ. Стверджується, що удару було завдано з РСЗВ HIMARS. Українська сторона подію не коментувала.

У Куйбишевському районі Донецька двоє чоловіків постраждали через обстріл. Ще двоє місцевих жителів зазнали поранень через скидання вибухонебезпечного предмета з дрона, заявив так званий мер міста Олексій Кульомзін.

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23:33
Головне за день. У РФ зник новий голова ПВК «Вагнер». Обстріл Лисичанська
20:15
Удар по кафе в Лисичанську: У момент обстрілу там перебували проросійські чиновники та силовики
19:20
Батальйон «Ахмат» про захоплення заводу в Маріуполі. Донецьк потопає у смітті. Розстріл сім'ї в «ЛНР» ►
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