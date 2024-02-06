У Курській області військовий РФ убив свого товариша по службі через «неприязні стосунки»

У Курській області РФ військовослужбовець розстріляв з автомата свого товариша по службі, він загинув на місці. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.



Як зазначається, в районі села Заболотівка Курської області 5 лютого з автомата на позиціях МО РФ під час служби розстріляли на смерть контрактника в/ч 953071 34-річного сержанта Івана Захарова.





За даними Astra, був затриманий товариш по службі Захарова — 41-річний сержант Геннадій Амосов. Згідно з офіційною версією, він розстріляв Захарова на ґрунті «неприязних стосунків».



Нагадаємо, 30 січня було обстріляно територію біля села Стара Миколаївка Рильського району Курської області, троє військовослужбовців ФСБ отримали осколкові поранення.