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У Курській області військовий РФ убив свого товариша по службі через «неприязні стосунки»

06 лютого 2024, 09:26

У Курській області військовий РФ убив свого товариша по службі через «неприязні стосунки»

У Курській області РФ військовослужбовець розстріляв з автомата свого товариша по службі, він загинув на місці. Про це повідомляє Telegram-канал Astra.

Як зазначається, в районі села Заболотівка Курської області 5 лютого з автомата на позиціях МО РФ під час служби розстріляли на смерть контрактника в/ч 953071 34-річного сержанта Івана Захарова.



За даними Astra, був затриманий товариш по службі Захарова — 41-річний сержант Геннадій Амосов. Згідно з офіційною версією, він розстріляв Захарова на ґрунті «неприязних стосунків».

Нагадаємо, 30 січня було обстріляно територію біля села Стара Миколаївка Рильського району Курської області, троє військовослужбовців ФСБ отримали осколкові поранення.

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