В Курской области военный РФ убил своего сослуживца из-за «неприязненных отношений»

В Курской области РФ военнослужащий расстрелял из автомата своего сослуживца, он погиб на месте. Об этом передает Telegram-канал Astra.



Как отмечается, в районе села Заболотовка Курской области 5 февраля из автомата на позициях МО РФ во время службы был расстрелян насмерть контрактник в/ч 953071 34-летний сержант Иван Захаров.





По данным Astra, был задержан сослуживец Захарова — 41-летний сержант Геннадий Амосов. Согласно официальной версии, он расстрелял Захарова на почве «неприязненных отношений».



Напомним, 30 января была обстреляна территория около деревни Старая Николаевка Рыльского района Курской области, трое военнослужащих ФСБ получили осколочные ранения.