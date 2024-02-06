Лише чверть переселенців з України в Німеччині працюють — Bild

У Німеччині нині працюють лише 25,2% українських переселенців. Про це повідомило німецьке видання Bild.

Натомість у Данії 78% українських переселенців уже знайшли роботу. У Чехії працюють 66%, у Польщі — 65%, у Швеції та Великій Британії — 56%, у Нідерландах — 50%. Політолог Дітріх Тренхардт (Мюнстерський університет) надав ці цифри Фонду Фрідріха Еберта.

Видання зазначає, що законодавчі вимоги фактично однакові в усіх країнах ЄС: переселенці з України набувають статусу тимчасового захисту без складної процедури надання притулку, інтегруються в системи охорони здоров'я та соціального захисту та одразу отримують право на роботу. Але у фінансовому плані існують великі відмінності.

Німеччина: Дорослі українці отримують допомогу у розмірі 563 євро, діти від 357 до 471 євро залежно від віку. Крім того, покриваються житло та додаткові витрати.

Чехія: Українські переселенці отримують 200 євро екстреної допомоги, за п'ять місяців — 130 євро. Медична страховка та витрати на проживання у колективному гуртожитку покриваються лише протягом обмеженого періоду часу.

Польща: Одноразова виплата 66 євро та допомога на дитину 110 євро на місяць. В іншому жодної соціальної допомоги. Через чотири місяці половина колективного житла має бути оплачена самими переселенцями. В результаті, за прогнозами польського державного економічного інституту, вже у 2023 році українські переселенці мали принести більше податкових надходжень, аніж витрат.

Німецьке видання також наголошує на тому, що є й інша причина низького відсотка працевлаштування українських переселенців у Німеччині. За даними Інституту досліджень ринку праці та професійних досліджень (IAB), близько 72% українських переселенців у Німеччині мають вищу освіту – їх вважають надкваліфікованими. Проте працевлаштуванню заважає тривалий процес визнання освіти для українців, наприклад, для дозволу працювати лікарем чи фармацевтом. В Італії та Словаччині це влаштовано по-іншому: там переселенцям з України дозволили працювати в системі охорони здоров'я вже з березня 2022 року.

У той же час переселенцям часто не вистачає мовних навичок. Експерти сподіваються, що ситуація з працевлаштуванням «поліпшиться за кілька місяців завдяки мовним курсам».

Наприклад, раніше «Новини Донбасу» розповідали про те, що слід знати про легалізацію українських вимушених переселенців у Польщі.