  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Окупанти скинули на Авдіївку 37 КАБів і завдали близько 50 масованих обстрілів — Барабаш

06 лютого 2024, 16:56

Окупанти скинули на Авдіївку 37 КАБів і завдали близько 50 масованих обстрілів — Барабаш

Російські окупанти минулої доби, 5 лютого, скинули на Авдіївку 37 КАБів і завдали близько 50 масованих артилерійських обстрілів. Щодо ситуації в місті, то диверсійні групи заходять, проте вуличних боїв немає. Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у ефірі національного телемарафону.

«Якщо говорити загалом, ситуація дуже складна, дуже напружена. Якщо ми кілька тижнів тому говорили, що складно, але контрольовано, то зараз дуже складно та десь місцями критично. Це не означає, що все пропало, ворог дуже великі сили кидає на наше місто. Як таких вуличних боїв у місті немає. Звичайно, є якісь одиночні ДРГ, які намагаються пройти в місто, пройти вулицями», — розповів він.

За словами Барабаша, лінія оборони тримається, проте російська армія продовжує тиснути.

«Звичайно, якщо ДРГ зайшла до міста і хлопці її ліквідують, то, звичайно, триває стрілецький бій і у городян складається враження, що це вже вуличні бої, але це поодинокі ДРГ», — додав він.

Станом на 6 лютого в Авдіївці залишається 945 людей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Авдіївці на Донеччині ситуація напружена, проте вуличні бої не ведуться. Відомо, що ЗС РФ увійшли до кількох будинків дачного масиву поблизу міста.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Віталій Барабаш
Події
Війна
Місця
Донецька область Авдіївка

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:35
Маріуполь: росіяни взялися демонтувати Будинок зв'язку та можуть знищити унікальну мозаїку
11:59
В окупованому Донецьку без тепла залишаються 388 будинків
09:52
У РФ очікується примусова мобілізація після президентських виборів — Лисогор
08:30
В Авдіївці ситуація продовжує погіршуватися — DeepState
08:00
Вночі росіяни вдарили по Харківщині: зруйновано готель
23:18
Головне за день. Кремль загрожує Україні судами. У Лисичанську загинув «міністр ЛНР»
21:35
До кінця року Кримський міст не встоїть — командувач ВМС України
18:45
У Донецьку знову обіцяють подавати воду раз на день
12:59
У Маріуполі школярі зламали парту: їх змусили вибачитися на камеру, а російський пропагандист говорить про «невдячних» мешканців
12:40
«Міністр з надзвичайних ситуацій ЛНР» загинув під час удару по кафе в Лисичанську
11:51
Скільки території України знаходиться в окупації: Зеленський дав відповідь
23:33
Головне за день. У РФ зник новий голова ПВК «Вагнер». Обстріл Лисичанська
20:15
Удар по кафе в Лисичанську: У момент обстрілу там перебували проросійські чиновники та силовики
19:20
Батальйон «Ахмат» про захоплення заводу в Маріуполі. Донецьк потопає у смітті. Розстріл сім'ї в «ЛНР» ►
17:59
Росіяни на окупованих територіях навчатимуть дітей збирати дрони
14:50
Окупаційна влада Донецька повідомила про обстріл Куйбишевського району: поранено двох людей
09:40
Під час обстрілу кафе в Лисичанську загинуло 28 осіб, серед них — дитина, 10 осіб отримали поранення
23:38
Головне за день: Обстріл Лисичанська – відомо про 20 загиблих, розбір завалів триває
20:04
В окупованому Лисичанську заявили про обстріл кафе-пекарні: відомо про 20 загиблих
23:50
Головне – за день. Суд ООН частково став на бік України. Військовий навчальний центр РФ у Луганську
усі новини
17:53
Справою про стеження за Bihus.Info займеться Держбюро розслідувань
17:00
У додатку «Повітряна тривога» побільшало різних оповіщень та інструкцій
16:56
Окупанти скинули на Авдіївку 37 КАБів і завдали близько 50 масованих обстрілів — Барабаш
16:44
Спецоперація «Цитадель»: ССО України знищили розвідобладнання РФ на захопленій платформі в Чорному морі
16:14
У Сіверській громаді Донеччини з`явилася питна вода: півтора роки мешканці жили без водопостачання
15:35
Маріуполь: росіяни взялися демонтувати Будинок зв'язку та можуть знищити унікальну мозаїку
14:58
Український парламент продовжив мобілізацію та військовий стан до 13 травня
14:05
У Дружківці виявлено виток газу на підземному газопроводі, частково призупинено його подання
13:40
Внаслідок обстрілу Марганця постраждали двоє людей, пошкоджено житлові будинки та авто
13:21
На сході України окупанти обстріляли підстанцію «Укренерго»: є пошкодження
13:12
В Офісі президента роз'яснили слова Зеленського про можливе звільнення керівництва ВСУ
13:10
У Житомирській області загинули семеро людей через отруєння чадним газом
12:50
Керівник Краматорської окружної прокуратури загинув у ДТП
12:30
Лише чверть переселенців з України в Німеччині працюють — Bild
11:59
В окупованому Донецьку без тепла залишаються 388 будинків
10:38
Окупанти за добу атакували ракетами Покровськ та село Рівне: пошкоджено критичну інфраструктуру та підприємство
09:52
У РФ очікується примусова мобілізація після президентських виборів — Лисогор
09:26
У Курській області військовий РФ убив свого товариша по службі через «неприязні стосунки»
08:39
Росіяни поранили мешканця Авдіївки під час обстрілу міста
08:34
РФ обстріляла готель у Харківській області: загинуло немовля, троє жінок постраждали
усі новини
ВІДЕО
Спецоперація "Цитадель". Фото: кадр із відео Спецоперація «Цитадель»: ССО України знищили розвідобладнання РФ на захопленій платформі в Чорному морі
06 лютого, 16:44
У Сіверській громаді Донеччини з`явилася питна вода: півтора роки мешканці жили без водопостачання У Сіверській громаді Донеччини з`явилася питна вода: півтора роки мешканці жили без водопостачання
06 лютого, 16:14
Авдіївка під постійним обстрілом РФ. Фото: кадр із відео Цього року поліцейські здійснили вже понад 30 рейсів до Авдіївки та евакуювали 123 особи
05 лютого, 16:11
14 Штурмова бригада НГУ «Червона Калина». Фото: кадр із відео На запорізькому напрямку воюють усі: від будівельників до менеджерів, крім міністрів ►
05 лютого, 14:35
Школярів у Маріуполі змусили записати вибачення. Кадр із відео У Маріуполі школярі зламали парту: їх змусили вибачитися на камеру, а російський пропагандист говорить про «невдячних» мешканців
05 лютого, 12:59
Наслідки удару по кафе «Адріатік». Фото: соцмережі Удар по кафе в Лисичанську: У момент обстрілу там перебували проросійські чиновники та силовики
04 лютого, 20:15

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиція, ® — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.
Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама