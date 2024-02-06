Окупанти скинули на Авдіївку 37 КАБів і завдали близько 50 масованих обстрілів — Барабаш

Російські окупанти минулої доби, 5 лютого, скинули на Авдіївку 37 КАБів і завдали близько 50 масованих артилерійських обстрілів. Щодо ситуації в місті, то диверсійні групи заходять, проте вуличних боїв немає. Про це розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у ефірі національного телемарафону.



«Якщо говорити загалом, ситуація дуже складна, дуже напружена. Якщо ми кілька тижнів тому говорили, що складно, але контрольовано, то зараз дуже складно та десь місцями критично. Це не означає, що все пропало, ворог дуже великі сили кидає на наше місто. Як таких вуличних боїв у місті немає. Звичайно, є якісь одиночні ДРГ, які намагаються пройти в місто, пройти вулицями», — розповів він.



За словами Барабаша, лінія оборони тримається, проте російська армія продовжує тиснути.



«Звичайно, якщо ДРГ зайшла до міста і хлопці її ліквідують, то, звичайно, триває стрілецький бій і у городян складається враження, що це вже вуличні бої, але це поодинокі ДРГ», — додав він.



Станом на 6 лютого в Авдіївці залишається 945 людей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Авдіївці на Донеччині ситуація напружена, проте вуличні бої не ведуться. Відомо, що ЗС РФ увійшли до кількох будинків дачного масиву поблизу міста.