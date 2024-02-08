Російські війська намагаються прорватися до Часового Яру

Командувачу Сухопутних сил ЗСУ Олександру Сирському доповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку. Фото: Сухопутні сили ЗСУ

Російські агресори намагаються прорвати оборону українських військ у районі міста Часів Яр у Донецькій області. Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ у четвер, 8 лютого.

«Противник намагається прорвати нашу оборону в районі Часів Яру і вдається до локальних дій малими штурмовими групами під прикриттям дронів та артилерії. Широко застосовує дрони-камікадзе та використовує засоби радіоелектронної боротьби. Ситуація напружена, потребує постійного контролю за обстановкою та оперативного ухвалення рішень безпосередньо на місцях», — йдеться у повідомленні.

Вказано, що командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський вкотре відвідав військові частини та підрозділи, що тримають оборону на Бахмутському напрямку.

Він заслухав командирів бригад щодо актуальної обстановки, провів оцінку ефективності вогневої поразки та розглянув нові способи підвищення вогневих можливостей українських військ.

Також з командирами частин та підрозділів він обговорив можливу тактику дій та варіанти подальшого розвитку бойових дій. Після цього вони разом спланували сценарії відсічі агресору та недопущення його просування вперед.

«За результатами роботи на Бахмутському напрямку генерал-полковник Сирський ухвалив низку рішень. Зокрема, про зосередження основних зусиль на загрозливих напрямках та застосування маневру вогневими засобами», — зазначили військові.