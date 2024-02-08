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Військовий квиток може з'явитися в «Дії» — Мінцифри

08 лютого 2024, 13:48

Військовий квиток може з'явитися в «Дії» — Мінцифри

У сервісі державних послуг «Дія» може з'явитись нова функція — військовий квиток. Про це в інтерв'ю головному редактору Forbes-Україна Володимиру Федоріну розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами урядовця, документ для обліку військовозобов'язаних можуть додати до списку послуг, проте проект офіційно ще не затверджено. Більше того, велика ймовірність, що військовий квиток у «Дії» не з'явиться зовсім.

«Там є певна логіка. Поки що не можу її спойлерити. Скажімо так, це може бути військовий квиток у «Дії». Однак, найімовірніше, його не буде. Наразі ми працюємо над цим проектом окремо. Це питання поки що опрацьовується. Буде правильно, якщо Міноборони першим анонсує новину у цьому напрямі», — сказав міністр.

Раніше Міністр оборони України Рустем Умєров говорив про можливість створення електронного військового квитка. Також він заявив про необхідність запуску єдиного реєстру призовників. В озвучених ним планах була і цифровізація роботи військово-лікарських комісій. Умєров підкреслив: «Все, що можна оцифрувати, маємо оцифрувати».

Після цих заяв Умєрова, джерело, яке побажало зберегти анонімність, повідомило, що питання можливої «диджиталізації» армії Міноборони з Мінцифри не погоджувало. Коли журналісти звернулися до Міноборони за коментарями, там відповіли, що нічого не знають про цю ініціативу міністра Умерова.

«Якщо Міноборони до нас звернеться, якщо буде щось певне, то Михайло Федоров зробить офіційну заяву», — заявило тоді джерело з Мінцифри.

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