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Военный билет может появиться в «Дії» — Минцифры

08 февраля 2024, 13:48

Военный билет может появиться в «Дії» — Минцифры

В сервисе государственных услуг «Дія» может появиться новая функция — военный билет. Об этом в интервью главному редактору Forbes Украина Владимиру Федорину рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам чиновника, документ для учета военнообязанных могут добавить в список услуг, однако проект официально еще не утвержден. Более того, велика вероятность, что военный билет в «Дія» не появится вовсе.

«Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в «Дії». Однако, вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом отдельно. Этот вопрос пока прорабатывается. Будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении», — высказался министр.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров говорил о возможности создания электронного военного билета. Также он заявил о необходимости запуска единого реестра призывников. В озвученных им планах была и цифровизация работы военно-врачебных комиссий. Умеров подчеркнул: «Все, что можно оцифровать, должны оцифровать».

После этих заявлений Умерова, источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщил, что вопросы возможной «диджитализации» армии Минобороны с Минцифры не согласовывало. Когда журналисты обратились в Минобороны за комментариями, там ответили, что ничего не знают о данной инициативе министра Умерова.

«Если Минобороны к нам обратится, если будет что-то определенное, то Михаил Федоров сделает официальное заявление», — заявил тогда источник из Минцифры.

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