Колаборанту загрожує довічне ув'язнення: встановив вебкамери біля Миколаївського морпорту, щоб стежити за кораблями ЗСУ

Затримано колаборанта у Миколаєві. Фото: СБУ

Служба безпеки викрила в Миколаєві ще одного агента російських спецслужб, який збирав розвіддані поблизу акваторії Чорного моря, встановлюючи вебкамери поблизу місцевого порту. Про це повідомив речник СБУ.



У зоні уваги росіян перебували військові кораблі ЗСУ, а також морські судна торговельного флоту України, які експортують агропродукцію.

Листування колаборанта з окупантами. Фото: СБУ

Щоб відстежувати місця базування українських плавзасобів, фігурант встановив кілька вебкамер на технологічних спорудах поблизу місцевого порту.



«Після встановлення відеопристроїв вони повинні здійснювати безперервну онлайн-трансляцію морського та річкового трафіку з наданням віддаленого доступу російській спецслужбі», - йдеться у повідомленні.

Листування колаборанта з окупантами. Фото: СБУ

Колаборанта затримали на гарячому, коли він намагався встановити ще одну вебкамеру з видом на річкову акваторію. За даними слідства, посібником росіян виявився працівник місцевої компанії, якого спецслужба РФ дистанційно завербувала наприкінці 2023 року. Йому загрожує довічне ув'язнення.



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