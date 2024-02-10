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На Донеччині тривають російські обстріли, доба минула без жертв

10 лютого 2024, 11:08

На Донеччині тривають російські обстріли, доба минула без жертв

На Донеччині за добу серед цивільного населення не було жертв. Як повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації, інформація про постраждалих внаслідок російських обстрілів не надходила. Проте обстріл з боку окупантів був.

Покровський район. У Острому Курахівській громаді пошкоджено будинок. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки.

Краматорський район. У Лиманській громаді обстріляні ліси та поля поблизу Торського, Зарічного, Ямполівки та Тернів.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 5 приватних будинків та нежитлову будівлю. У Торецьку перебито лінію електропередач. Обстріляний Сіверськ без руйнувань.

За добу російські війська 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 127 осіб, у тому числі 43 дитини.

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