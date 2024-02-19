У Росії заявили про спроби отруєння голови «ЛНР» Пасічника та «губернатора» Херсонської області Сальдо

Голову «ЛНР» та керівника окупаційної частини Херсонської області намагалися отруїти, заявили в Росії. Фото: Baza

У грудні 2023 року була спроба отруїти голову «ЛНР» Леоніда Пасічника. Він отримав тяжке отруєння фенольними сполуками. Крім того, керівника окупаційної адміністрації Херсонської області Володимира Сальдо у серпні 2022 року отруїли рицином, речовину нібито було виявлено у біомедичних пробах. Про це сьогодні повідомив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов.

Раніше Сальдо розповідав, що до його отруєння причетна людина з ближнього оточення, якого завербувала СБУ, отруйну речовину додали в їжу.

Що стосується Леоніда Пасічника, то про його отруєння до сьогодні нічого не повідомлялося.

Нагадаємо, 9 серпня 2022 року з'явилися відомості, що призначений російськими військовими керувати окупованою частиною Херсонської області Володимир Сальдо перебуває у стабільно тяжкому стані , але його вже зняли з апарату ШВЛ.