В окупованих містах Донеччини не вивозять сміття, «ДНР» не може вирішити проблему ►

Жителі окупованого Маріуполя скаржаться на проблеми зі сміттям. З'являються стихійні звалища у дворах багатоповерхових будинків та на вулицях приватного сектору. Нерідко звалища утворюються поряд із ринками та місцями стихійної торгівлі, яких стало дуже багато. За словами місцевих жителів, у місті катастрофічно не вистачає урн та сміттєвих контейнерів.





Тим часом, призначений Росією голова окупаційної адміністрації Маріуполя Олег Моргун на своїй сторінці буквально щодня звітує про те, як комунальники прибирають у різних частинах міста. Але, ймовірно, проблема не вирішується і якісно налаштувати роботу з вивезення сміття окупантам не виходить.



«Сьогодні ми фіксуємо, що ситуація із прибиранням міста критична. Комунальні служби сьогодні не працюють, немає необхідної техніки, немає відповідних працівників. Отже, у всіх районах розростаються стихійні звалища, у дворах відбувається торгівля. І нічого не забирається», — сказав депутат легітимної Маріупольської міської ради Олександр Халявінський.



До повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Маріуполі було добре налагоджено систему прибирання міста та збору сміття. На комунальному підприємстві було багато сучасної спеціалізованої техніки та сміття вивозилося регулярно. За словами представників легітимної Маріупольської міської ради, після бойових дій кілька одиниць техніки вціліло, але невідомо, чи користуються нею окупанти.



Поки що Моргун звітує виключно про ручне прибирання територій. А тим часом голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін роздає доручення та нібито реагує на скарги місцевих мешканців. Влітку 2023 року він вимагав доповісти йому про оновлення контейнерних парків та контейнерних майданчиків поблизу будинків. Але вже у січні 2024 року виніс догани керівникам комунальних підприємств в Іловайську, Харцизьку та Макіївці за те, що вони не справляються із вивезенням сміття. І навіть пообіцяв проводити контрольні зйомки звалищ. Але є великі сумніви, що проблему буде справді вирішено. І в Маріуполі, зокрема, де зараз вона лише посилюється.



Сміття — це системна проблема майже у всіх містах, які підконтрольні угрупованню ДНР. І цій проблемі багато років. Вперше сміттєвий колапс почали фіксувати у 2016 році в окупованих Макіївці та Донецьку.



Люди продовжують фіксувати звалища у Донецьку та інших містах щодня. Місцеві жителі кажуть, що сміття не вивозять місяцями.



Тим не менш, Росія виділяє чималі кошти на розвиток житлово-комунальної сфери на окупованих територіях. У бюджеті угруповання «ДНР» на 2024 рік закладено понад 12 млрд. рублів на даний сектор.