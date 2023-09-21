В захопленому Шахтарську проблеми із вивезенням сміття: майже всіх комунальників мобілізували





У тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області проблеми вивезення сміття через відсутність працівників у сфері комунальних послуг. Зокрема багатьох комунальників окупанти мобілізували для війни проти України. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Більшість працівників було покликано окупантами на війну, інша частина втекла від війни. Тому вивозити сміття просто нема кому.





«Окупаційна адміністрація змушена просити зменшити плани щодо мобілізації та надіслати робочу силу», — зазначили у Центрі.









Нагадаємо, на полігони побутових відходів із тимчасово окупованих територій Донецької області завозять сміття з Ростова . Ворог у такий спосіб вирішує проблему перевантаженості звалищ у самій РФ.

При цьому окупанти обіцяють побудувати ще два полігони на Донеччині, які теж мають обслуговувати сусідню Ростовську область. У самій Ростовській області від ідеї збудувати нові полігони відмовилися через екологічний стан регіону.