Федоров: на полі бою дрони українського виробництва становлять 90 відсотків

На передовій використовують 90 відсотків безпілотників українського виробництва. Фото: 108 окрема бригада Сил ТрО

Сьогодні в Україні вже 90 відсотків безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які використовуються на полі бою, — українського виробництва. Про це заявив віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Наша швидка реакція та технологічність призвела до того, що 90 відсотків усіх БПЛА, які використовуються на полі бою, — це БПЛА, які виробляються в Україні», — сказав він на конференції "Україна. Рік 2024".

За словами Федорова, в Україні працює велика команда — чиновників, бізнесу, представників громадськості, які впливають на те, щоби технологій в Україні було більше.

«Лише за минулий рік ми ухвалили понад 20 нормативно-правових актів. Це і закони, і урядові постанови, які, по суті, створили найкращі умови ведення технологічного бізнесу у напрямі військових технологій у світі, саме в Україні», — уточнив віце-прем'єр.

Військові компанії, які ведуть бізнес в Україні, набувають найвищої маржинальності, сказав Федоров.

«У нас немає податків на компоненти. У нас, по суті, є fast track проходження через кордон всіх компонентів, щоб виробляти продукти в Україні. І, по суті, цей полісі-мейкінг призвів до того... що минулого року, 2023-го, за фактом було у 120 разів більше виробництва, якщо говорити на прикладі БПЛА, то саме БПЛА, а закупівель та контрактів було вкладено більше, ніж 300 тисяч», — сказав віце-прем'єр.

Він запевнив, що 2024 року в Україні продовжиться масштабування зазначених процесів.