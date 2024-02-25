Федоров: на поле боя дроны украинского производства составляют 90 процентов

На передовой используется 90 процентов беспилотников украинского производства. Фото: 108 отдельная бригада Сил ТрО

Сегодня в Украине уже 90% беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), использующихся на поле боя — украинского производства. Об этом заявил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий Украины – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Наша быстрая реакция и технологичность привела к тому, что 90 процентов всех БПЛА, которые используются на поле боя — это БПЛА, которые производятся в Украине», — сказал он на конференции "Украина. Год 2024".

По словам Федорова, в Украине работает большая команда — чиновников, бизнеса, представителей общественности, которые влияют на то, чтобы технологий в Украине было больше.

«Только за прошлый год мы приняли более 20 нормативно-правовых актов. Это и законы, и правительственные постановления, которые по сути создали лучшие условия ведения технологического бизнеса в направлении военных технологий в мире, именно в Украине», — уточнил вице-премьер.

Военные компании, которые ведут бизнес в Украине, получают самую высокою маржинальность, сказал Федоров.

«У нас нет налогов на компоненты. У нас, по сути, fast track прохождения через границу всех компонентов, чтобы производить продукты в Украине. И, по сути, этот полиси-мейкинг привел к тому... что в прошлом году, в 2023-м, по факту было в 120 раз больше производства, если говорить на примере БПЛА, то именно БПЛА, а закупок и контрактов было вложено больше, чем 300 тысяч», — сказал вице-премьер.

Он заверил, что в 2024 году в Украине продолжится масштабирование указанных процессов.