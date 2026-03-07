Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У Харкові зросла кількість жертв після удару РФ (доповнено)
07 березня 2026, 08:38

У Харкові зросла кількість жертв після удару РФ (доповнено)

Фото: ДСНС Харківської області Фото: ДСНС Харківської області

У Київському районі Харкова внаслідок російського удару майже повністю зруйновано під’їзд п’ятиповерхового житлового будинку. Вибуховою хвилею також пошкоджено сусідню будівлю.

Доповнено 14:17: офіційний Telegram-канал Харківської прокуратури повідомив, що станом на 14:10 відомо про 11 загиблих, серед яких двоє дітей.

Доповнено 13:41: у Харкові з-під завалів дістали тіло дев’ятого загиблого, повідомив мер.

Доповнено 12:19: знайдено восьме тіло загиблої людини під завалами будинку. Про це у Telegram написав Харківський міський голова Ігор Терехов.

Доповнено о 08:30. З-під завалів деблокували тіло 7 загиблого. В Харкові тривають пошукові роботи.

Фото: ДСНС Харківської області

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. На місці трагедії тривають аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів.

Спочатку рятувальники повідомляли про п’ятьох загиблих. Пізніше під уламками будинку було знайдено тіло ще однієї людини.

Фото: ДСНС Харківської області

Таким чином кількість жертв зросла до шести. За наявною інформацією, серед загиблих є діти. Зокрема, раніше на місці обстрілу було знайдено тіло 13-річної дівчинки. Шостою жертвою став хлопчик.

Пошуково-рятувальна операція триває. Екстрені служби перевіряють завали, оскільки під ними можуть залишатися люди.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

