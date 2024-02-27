Путін включив українські області до Південного військового округу: аналіз ISW

Президент Росії Володимир Путін 26 лютого підписав два укази. Згідно з одним із них, окупована частина України має відноситися до Південного військового округу. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні від 26 лютого.



Йдеться не лише про території, які зараз знаходяться під окупацією, а про всю Херсонську, Запорізьку, а також Донецьку та Луганську області та Крим, який був частиною ПВО з 2014 року.



Включення і окупованих, і неокупованих територій України є ще одним свідченням того, що Росія переслідує максимальні цілі в Україні і прагне захопити повністю п'ять українських областей.

Згідно з указом, відновлюються Ленінградський та Московський військові округи. До Ленінградського переходить основна частина територій, які раніше входили до складу Північного флоту, до Московського відійшла більша частина території Західного військового округу.

В ISW вважають, що таким чином російське військово-політичне керівництво має дві цілі одночасно. У близько- та середньостроковій перспективі взяти під контроль російські операції в Україні, а також підготуватися до потенційної повномасштабної війни проти НАТО в довгостроковій.