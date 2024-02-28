Танки, артсистеми та 1060 окупантів. Втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 28 лютого, становили 1060 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 412 610 військових. Крім того, ЗСУ знищили танки, артсистеми і ББМ. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 412610 (+1060) осіб;
- танків - 6570 (+14) од.;
- бойових броньованих машин – 12508 (+14) од.;
- артилерійських систем - 1029 (+20) од.;
- РСЗВ - 1000 (+0) од.;
- засоби ППО - 688 (+2) од.;
- літаків - 342 (+2) од.;
- вертольотів - 325 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7753 (+24);
- крилаті ракети - 1912 (+0);
- кораблі/катери - 25 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 13112 (+47) од.;
спеціальна техніка - 1594 (+6).
Раніше писали, що 27 лютого українські військові збили ще один російський літак Су-34. Борта було знищено вдень.