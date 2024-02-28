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Експерт описав три можливі сценарії участі солдатів НАТО у війні в Україні — BILD

28 лютого 2024, 11:08

Експерт описав три можливі сценарії участі солдатів НАТО у війні в Україні — BILD

Через два роки після початку російського вторгнення президент Франції Еммануель Макрон допустив відправлення сухопутних військових західних країн в Україну, експерт оцінив три сценарії, за яких військові країн НАТО можуть приєднатися до ЗСУ. Про це повідомило німецьке видання BILD.

Президент Польщі Анджей Дуда доповнив його слова: «Найгостріша дискусія розгорнулася навколо питання про відправку військ до України, і тут також не було досягнуто жодної згоди».

При цьому канцлер ФРН Олаф Шольц виключив такий сценарій, у Білому домі також сказали, що не розглядають можливість відправлення кадрових військових до України.

Проте, деякі країни НАТО можуть допустити розгортання сухопутних військ для захисту України.

Старший науковий співробітник Фінського інституту міжнародних відносин Едвард Хантер Крісті вважає, що існує три варіанти такого розвитку подій.

По-перше, це «м'яке розгортання», тобто навчання солдатів НАТО для ЗСУ, по-друге, «середній варіант», який передбачає розгортання «тилових боєздатних сил».

І третій — «жорсткий» сценарій, передбачає безпосередню участь західних військових у битвах на лінії фронту. Тим часом у Кремлі вже назвали неминучим прямий конфлікт між Росією та НАТО, якщо військовий альянс відправить солдатів до України.

Високопоставлений дипломат однієї з держав Центральної Європи у розмові з BILD зазначив, що насправді такі країни, як Польща, Литва, Латвія та Естонія, не готові прямо брати участь у воєнному конфлікті.

«З якими солдатами та якою зброєю? Жодна зі згаданих вами країн не надсилатиме війська в Україну, поки там йде війна», — сказав він.

Нагадаємо, Велика Британія також не планує великомасштабного розміщення своїх військ на території України.

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