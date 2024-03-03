Внаслідок обстрілу Покровська пошкоджено підземний газопровід, без газу понад 1800 квартир

Внаслідок обстрілу Покровська пошкоджено підземний газопровід. Фото: Донецькоблаз

Внаслідок обстрілу окупантів у деяких районах Покровська відсутнє газопостачання через пошкодження підземного газопроводу. Про це повідомили у пресслужбі Донецькоблаза.



«Внаслідок обстрілу Покровська пошкоджено підземний газопровід. Ворожий снаряд влучив прямо у газову трубу, спричинивши загоряння», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, аварійна бригада локалізувала пошкодження. Відновлювальні роботи продовжуються.



Станом на ранок 3 березня без газу залишається 1883 квартири.



Раніше ми писали, що 3 березня російська армія обстріляла Покровськ. Двоє місцевих мешканок зазнали поранень, також є пошкодження.