В результате обстрела Покровска поврежден подземный газопровод, без газа более 1800 квартир

В результате обстрела Покровска поврежден подземный газопровод. Фото: Донецкоблаз

В результате обстрела оккупантов в некоторых районах Покровска отсутствует газоснабжение из-за повреждения подземного газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкоблаза.



«В результате обстрела Покровска поврежден подземный газопровод. Вражеский снаряд попал прямо в газовую трубу, вызвав возгорание», — говорится в сообщении.

Как отмечается, аварийная бригада локализовала повреждения. Восстановительные работы продолжаются.



По состоянию на утро 3 марта без газа остается 1883 квартиры.



Ранее мы писали, что 3 марта российская армия обстреляла Покровск. Двое местных жительниц получили ранения, также есть повреждения.