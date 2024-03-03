Три райони Донеччини опинилися під ударом ЗС РФ: Філашкін розповів наслідки атак за добу

Всього за добу росіяни сім разів обстріляли населені пункти Донеччини. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційна армія Російської Федерації за минулу добу, 2 березня, вкотре атакувала міста та села Донецької області. Внаслідок ударів є жертви та значні пошкодження. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Ситуація у регіоні така:



Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади пошкоджено сільгосппідприємство.





Покровський район. Опівночі росіяни вдарили ракетами по Мирнограду — поранили 3 людей, пошкодили 17 багатоповерхівок, 16 приватних будинків, 2 навчальні заклади, 2 магазини та банк. Вранці під вогонь потрапив Покровськ — пошкоджено 9 багатоповерхівок, 3 приватні будинки та 2 навчальні заклади.





Краматорський район. У Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки: : у Колодязях і Закітному. Обстріляні околиці Костянтинівської громади.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 4 будинки; ще 1 будівля пошкоджена у Сіверську.



З лінії фронту евакуйовано 190 осіб, зокрема, 55 дітей.



Раніше ми писали, що Збройні сили України минулої доби, 2 березня, знищили 1160 російських окупантів. Також Сили оборони України ліквідували величезну кількість військової техніки російської армії, зокрема, один літак та 16 танків.