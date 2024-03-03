Три районы Донетчины оказались под ударом ВС РФ: Филашкин рассказал последствия атак за сутки

Всего за сутки россияне 7 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационная армия Российской Федерации за прошедшие сутки, 2 марта, в очередной раз атаковала города и села Донецкой области. В результате ударов есть жертвы и значительные повреждения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Ситуация в регионе следующая:



Волновахский район. В Богоявленке Угледарской громады повреждено сельхозпредприятие.





Покровский район. В полночь россияне ударили ракетами по Мирнограду — ранили 3 человека, повредили 17 многоэтажек, 16 частных домов, 2 учебных заведения, 2 магазина и банк. Утром под огонь попал Покровск — повреждены 9 многоэтажек, 3 частных дома и 2 учебных заведения.





Краматорский район. В Лиманской громаде повреждены 2 дома: в селе Колодези и Закотном. Обстреляны окрестности Константиновской громады.



Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 4 дома; еще 1 здание повреждено в Северске.



С линии фронта эвакуированы 190 человек, в том числе 55 детей.



Ранее мы писали, что Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки, 2 марта, уничтожили 1160 российских оккупантов. Также Силы обороны Украины ликвидировали огромное количество военной техники российской армии, в частности, один самолет и 16 танков.