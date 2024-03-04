Українські військові відбили серію атак під Авдіївкою

Оперативна обстановка у Бердичах, Орлівці та Тонечці стабілізується, а українські сили відбивають російські атаки у цих населених пунктах. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Наголошується, що 3 березня позиційні бої в районі Бахмута продовжилися, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося.

Позиційні бої тривали: на північний захід від Бахмута в районі Богданівки; на захід від Бахмута біля Іванівська; на південь і на південний захід від Бахмута в районі Клещіївки, Андріївки, Південного та Нью-Йорка.

Також 3 березня позиційні бої під Авдіївкою продовжились, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося.

Позиційні бої тривали: на північний захід від Авдіївки в районі Бердичів, Степового та Орлівки; на захід від Авдіївки біля Тонечко; на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Ліховій заявив, що оперативна обстановка в Бердичах, Орлівці та Тонечці стабілізується, а українські сили відбивають російські атаки в цих населених пунктах.

За словами Лиховія, російські війська не захопили Бердичів, Орлівку чи Тоненьке, але досягли деяких локальних успіхів на Авдіївському напрямку.