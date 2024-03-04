У Самарській області підірвали опори залізничного мосту

Підрив опор мосту у Самарській області. Фото: Telegram

У Самарській області Росії вранці невідомі підірвали опори залізничного мосту, повідомляють Telegram-канали російських окупантів.



За попередньою інформацією, невідомі спробували підірвати опору мосту через річку Чапаєвку на перегоні Зірка — Чапаєвськ рано-вранці 4 березня.



За словами джерел, звук вибуху було чутно близько 6:15 ранку за місцевим часом. Рух поїздів мостом припинено. На місці працюють спецслужби.



«У Куйбишевській залізниці повідомляють, що п'ять потягів затримуються через "незаконне втручання" в роботу залізниці», - заявили місцеві ЗМІ.



Нагадаємо, у тимчасово окупованій Феодосії було знищено нафтопровід російських окупантів.