Західні спецслужби давно не довіряють Німеччині через витоки до Росії — джерело BILD

Оглядач BILD Петер Тіде прокоментував скандал із витоком розмови німецьких офіцерів про удар ракетами Taurus по Кримському мосту, пише BILD.



Він наводить приказку, поширену в країнах Заходу: «Якщо хочете, щоб щось опинилось в Москві — віддайте його німцям!».



«Недовіра західних союзників до німецьких спецслужб і політиків величезна, вона розвивалася історично: за майже 80 років жодна західна країна не зазнавала такої інтенсивної та успішної розвідки з боку Москви, як Німеччина. Секрети завжди потрапляють до Москви через Німеччину», – пояснює Тіде.



Як приклад він наводить справу полковника Карстена Л. Як розповіло BILD джерело в одній зі спецслужб Німеччини, вони вже багато років мають погану репутацію у колег із країн Заходу через постійні скандали та джерела.



Зокрема, за словами експерта, ніхто із ЦРУ чи МІ5 не приходить і не каже відкрито, що нам більше не довіряють.



«Це поступовий процес: вас запрошують менше, про важливі зустрічі на певні теми ви дізнаєтесь лише потім. У світі спецслужб нас вважають другим сортом і до нас ставляться відповідно: ми не в першій лізі», — запевнив Тіде.



Він називає причиною «надмірне регулювання»: лише зовнішню розвідку BND контролюють до семи держустанов.



«У кожній західній країні інформація, що надходить від партнерських спецслужб, захищена. Перш ніж використовувати їх у судових справах чи розслідувальних комісіях, потрібно запитати спецслужбу, звідки надійшли відомості: секретна інформація належить їм. А у Німеччині не так, у нас вона не захищена, кожна таємниця загрожує стати надбанням громадськості. Ми маємо передавати їх до судів та комітетів — спочатку це регулювалося судом, а тепер і законом. У результаті ми отримуємо дедалі менше інформації від наших партнерів, тому що вона не в безпеці», - розповіло джерело.