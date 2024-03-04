Окупанти розміщують бойові гелікоптери на «Азовсталі»

Російські окупанти використовують територію «Азовсталі» як плацдарм для розміщення своїх бойових вертольотів. Про це повідомили у пресслужбі партизанського руху «АТЕШ».



За останніми даними, окупанти активно використовують руїни «Азовсталі» для дислокації своєї бойової авіації. Звідти вони залучаються до бойових завдань.



Повідомляється, що партизани активно моніторять активність авіації росіян, а також дислокацію їхніх військ. Також відомо, що вже виявлено низку приватних будинків, де розквартовані пілоти окупантів.



В АТЕШ уточнили, що всю інформацію передано Силам оборони України.



Раніше «Новини Донбасу» писали, що на території комбінату «Азовсталь» понад півроку існує майданчик для вертольотів. Також місцеві жителі часто чують запуск дронів із консервного заводу, який розташований у Приморському районі Маріуполя.