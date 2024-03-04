Зеленський не знає, як поповнити ряди ЗСУ — WP

Президент України Володимир Зеленський не знає, як набрати додаткових військ на тлі просування російської армії. Це питання стало для нього та його команди одним із найсерйозніших викликів з початку повномасштабного вторгнення. Про це пише американське видання The Washington Post.

Зазначається, що нездатність Володимира Зеленського сформувати політичний консенсус щодо стратегії мобілізації — незважаючи на багатомісячні попередження про гостру нестачу підготовлених військовослужбовців на фронті, — викликала глибокі розбіжності в парламенті України та в більш широкому розумінні в українському суспільстві.

«Це також призвело до того, що військові покладаються на безладні зусилля по набору солдатів, і посіяло паніку серед чоловіків призовного віку. Багато хто ховається, побоюючись, що їх покличуть у погано оснащену армію і відправлять на вірну смерть, оскільки допомога Україні у Вашингтоні залишається в безвиході», — зазначає видання.

Навіть незважаючи на те, що Зеленський обіцяє міжнародним партнерам, що Україна впорається з бойовими діями, якщо отримає необхідну зброю та іншу підтримку, лідер України та її вище військове командування досі не змогли розробити чіткого плану призову тисяч нових солдатів, критично необхідних для захисту від нападів Росії.

«Питання, як поповнити лави армії, поставило Зеленського, можливо, перед серйозним викликом його керівництву з лютого 2022 року. Відсутність чіткої мобілізаційної стратегії — чи хоча б згоди щодо того, скільки ще військ потрібно Україні — стала причиною звільнення Зеленським головнокомандувача ЗСУ Залужного у лютому, але новий головнокомандувач Олександр Сирський поки що не вніс жодної ясності», — зазначає The Washington Post.

Вказано, що Сирському було доручено провести ревізію особового складу Збройних сил, щоб знайти більше придатних до військових дій військовослужбовців після того, як у Зеленського повідомили, що з 1 мільйона мобілізованих лише близько 300 тисяч воювали на передовій.

Проте майже через місяць після підвищення Сирського ніхто у військовому керівництві чи адміністрації президента так і не пояснив, де знаходяться ці 700 000 осіб і чим вони займаються, пишуть журналісти.

Уповноважений представник міноборони України з рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що громадяни призовного віку мають упокоритися з тим, що «більше не час сидіти вдома».

«Цілком можливо, що росіяни зовсім скоро підійдуть набагато ближче, якщо їх ніхто не зупинить», — підкреслив він.

Бежевець додав, що «крім нестачі боєприпасів, зброї, снарядів тощо, у нас ще й нестача особового складу, це трагедія».

Раніше повідомлялося, що у парламенті України розглядають законопроект про премії для бійців ЗСУ за знищену російську бронетехніку.