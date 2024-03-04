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Зеленский не знает, как пополнить ряды ВСУ — WP

04 марта 2024, 17:17

Зеленский не знает, как пополнить ряды ВСУ — WP

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, как набрать дополнительные войска на фоне продвижения российской армии. Этот вопрос стал для него и его команды одним из самых серьезных вызовов с начала полномасштабного вторжения. Об этом пишет американское издание The Washington Post.

Отмечается, что неспособность Владимира Зеленского сформировать политический консенсус относительно стратегии мобилизации — несмотря на многомесячные предупреждения об острой нехватке подготовленных военнослужащих на фронте — вызвала глубокие разногласия в парламенте Украины и в более широком смысле в украинском обществе.

«Это также привело к тому, что военные полагаются на беспорядочные усилия по набору солдат, и посеяло панику среди мужчин призывного возраста. Многие скрываются, опасаясь, что их позовут в плохо оснащенную армию и отправят на верную смерть, поскольку помощь Украине в Вашингтоне остается в тупике», — отмечает издание.

Даже несмотря на то, что Зеленский обещает международным партнерам, что Украина справится с боевыми действиями, если получит необходимое оружие и другую поддержку, лидер Украины и его высшее военное командование до сих пор не смогли разработать четкий план призыва тысяч новых солдат, критически необходимых для защиты от нападений России продолжающихся.

«Вопрос, как пополнить ряды армии, поставил Зеленского, возможно, перед самым серьезным вызовом его руководству с февраля 2022 года. Отсутствие четкой мобилизационной стратегии – или хотя бы согласия относительно того, сколько еще войск нужно Украине – стало причиной увольнения Зеленским главнокомандующего ВСУ Залужного в феврале, но новый главнокомандующий Александр Сырский пока не внес никакой ясности», — отмечает The Washington Post.

Указано, что Сырскому было поручено провести ревизию личного состава Вооруженных сил, чтобы найти больше пригодных к военным действиям военнослужащих, после того, как у Зеленского сообщили, что из 1 миллиона мобилизованных лишь около 300 тысяч воевали на передовой.

Однако спустя почти месяц после повышения Сырского никто в военном руководстве или администрации президента так и не объяснил, где находятся эти 700 000 человек и чем они занимаются, пишут журналисты.

Уполномоченный представитель минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец заявил, что граждане призывного возраста должны смириться с тем, что «больше не время сидеть дома».

«Вполне возможно, что россияне совсем скоро подойдут гораздо ближе, если их никто не остановит», — подчеркнул он.

Бежевец добавил, что «кроме нехватки боеприпасов, оружия, снарядов и так далее, у нас еще и недостаток личного состава, это трагедия».

Ранее сообщалось, что в парламенте Украины рассматривают законопроект о премиях для бойцов ВСУ за уничтоженную российскую бронетехнику.

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