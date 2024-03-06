У Луганській області автобус підірвався на міні, п'ятеро людей загинуло

П'ятеро людей загинули внаслідок підриву автобуса на міні в Луганській області. Фото: росЗМІ

П'ятеро людей загинули, троє отримали поранення під час підриву автобуса на міні в селищі Донецькє міста Голубівка в окупованій РФ Луганській області. Про це повідомив голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник.



За його словами, в автомобілі перебували вісім мирних жителів, які їхали на цвинтар. Загинули п'ятеро людей, четверо з яких працювали в МУП «Кіровський комбінат комунальних послуг». Троє людей отримали поранення

Раніше повідомлялося, що у грудні 2023 року була спроба отруїти голову «ЛНР» Леоніда Пасічника . Він отримав тяжке отруєння фенольними сполуками. Про це 19 лютого повідомив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов.