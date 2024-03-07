Окупанти обстріляли населені пункти у чотирьох районах Донецької області минулої доби, одна людина загинула

Наслідки російських обстрілів Донецької області минулої доби. Фото: Донецька ОВА

Населені пункти в чотирьох районах Донецької області зазнали російського обстрілу протягом минулої доби. Про це станом на ранок 7 березня повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено будинок та сільгосппідприємство.

Покровський район. У Нетайлово Очеретинської громади загинула людина. У Мар'їнській громаді обстріляно Красногорівку, Костянтинівку, Георгіївку та Побєду. В Українську Селидівській громади пошкоджено 7 багатоповерхівок. У Курахівській громаді обстріляно Гостре.

Краматорський район. В Іллінівській громаді в Клебан-Бику поранено 2 особи, пошкоджено 23 об'єкти; у Романівці пошкоджено 2 будинки. У Зарічному Лиманській громади пошкоджено 8 будинків. Під вогнем росіян опинилися околиці Костянтинівської громади.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджено 6 приватних будинків. У Торецьку пошкоджено 4 будинки, ще 1 — у Щербинівці. У Сіверську пошкоджено будинок та нежитлову споруду. У Соледарській громаді обстріляно Роздолівку та Федорівку, у Званівській — Переїзне та Верхньокам'янське.