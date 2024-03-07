Внаслідок обстрілу Донеччини за добу одна людина загинула, ще три — отримали поранення

Російські окупанти минулої доби, 6 березня, обстрілювали Донецьку область. Внаслідок атак один цивільний загинув, ще троє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 6 березня росіяни вбили 1 жителя Донецької області — у Нетайловому», — написав він.





Крім того, за словами глави регіону, ще 3 особи в області за добу отримали поранення.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1878 осіб, ще 4664 — травмовано. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Раніше ми писали, що внаслідок російського удару по портовій інфраструктурі Одеси 6 березня загинули п'ятеро людей.