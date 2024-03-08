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Втрати окупантів: журналісти підтвердили смерть 47 тисяч на війні проти України

08 березня 2024, 20:22

Втрати окупантів: журналісти підтвердили смерть 47 тисяч на війні проти України

В Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ журналісти встановили загибель 46 678 російських військових. Про це повідомляють «Російська служба Бі-бі-сі» та «Медіазона».

 За словами журналістів, за останні два тижні їм вдалося підтвердити загибель 1555 осіб, що є одним із найвищих показників смертності на війні за весь час.

Автори зазначають, що кількість російських втрат з жовтня 2023 по січень 2024 року поступається лише кількістю загибелі під час штурму Вугледара та Бахмута Донецької області взимку та навесні 2023 року.

Журналісти уточнюють, що за останні два тижні з боку російської армії найбільше загинуло добровольців (382 особи), мобілізованих (219 осіб) та завербованих у колоніях ув'язнених (191 особа). У публікації зазначається, що дві третини загиблих не були пов'язані з армією на початок російського вторгнення.

Журналісти також зазначають, що їм надходили підтвердження і пізнішу загибель військових, які були викликані спробами ЗС РФ розвинути наступ у Донецькій та Луганській областях.

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