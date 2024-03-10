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Армія РФ уповільнила поступ на Авдіївському напрямі: причини

10 березня 2024, 09:57

Армія РФ уповільнила поступ на Авдіївському напрямі: причини

Після захоплення Авдіївки багато хто думав, що російські війська будуть швидко просуватися вперед. Однак наступ росіян значно сповільнився. Про це повідомляє The New York Times.

Військові експерти називають кілька факторів, що уповільнює просування:

  • місцевість, яка не сприяє наступальним операціям;
  • виснаження військ РФ місяцями боїв;
  • українська армія надіслала значні сили на захист цього району.

Повідомляється, що Росія зберігає свою ініціативу на полі бою, і військові аналітики кажуть, що її сили все ще можуть прорвати українські позиції у найближчому майбутньому, особливо з огляду на те, що оборонні зусилля Києва дедалі більше обмежуються відсутністю подальшої військової допомоги з боку США.

Однак наразі, за їхніми словами, бойові дії, схоже, повернулися до типу безрезультатних битв, які характеризували більшу частину бойових дій на передовій минулого року.

«Захоплення Авдіївки не призвело до руйнування українських позицій, можливості росіян вийти на відкриту територію або навіть досягти серйозних успіхів», — заявив заступник директора Інституту стратегічних та оборонних досліджень Тібо Фуйє.

Раніше ми писали, що головком ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що українські військові вийшли з Авдіївки. За словами представників командування, військові вийшли на заздалегідь підготовлені позиції. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський зазначив, що оточення ворожих військ не допущено, особовий склад виведено, українські військові зайняли оборону на певних рубежах.

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