Армия РФ замедлила продвижение на Авдеевском направлении: причины

После захвата Авдеевки, многие думали, что российские войска будут быстро продвигаться вперед. Однако наступление россиян значительно замедлилось. Об этом передает The New York Times.



Военные эксперты называют несколько факторов, замедляющих продвижение:

местность, не благоприятствующая наступательным операциям;

истощаемость войск РФ месяцами боев;

украинская армия направила значительные силы на защиту этого района.

Сообщается, что Россия сохраняет свою инициативу на поле боя, и военные аналитики говорят, что ее силы все еще могут прорвать украинские позиции в ближайшем будущем, особенно с учетом того, что оборонительные усилия Киева все больше ограничиваются отсутствием дальнейшей военной помощи со стороны США.



Однако на данный момент, по их словам, боевые действия, похоже, вернулись к типу безрезультатных встречных сражений, которые характеризовали большую часть боевых действий на передовой в прошлом году.



«Захват Авдеевки не привел к разрушению украинских позиций, возможности россиян выйти на открытую территорию или даже добиться серьезных успехов», — заявил заместитель директора Института стратегических и оборонных исследований Тибо Фуйе.



Ранее мы писали, что главком ВСУ Александр Сырский отметил, что украинские военные вышли из Авдеевки. По словам представителей командования, военные вышли на заранее подготовленные позиции.Командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский отметил, что окружение вражеских войск не допущено, личный состав выведен, украинские военные заняли оборону на определенных рубежах.