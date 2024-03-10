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Головнокомандувача ВМФ РФ відправили у відставку — ЗМІ

10 березня 2024, 23:42

Головнокомандувача ВМФ РФ відправили у відставку — ЗМІ

Головнокомандувач Військово-морського флоту (ВМФ) Росії адмірал Микола Євменов відправлений у відставку. Про це повідомляє російське видання «Фонтанка» з посиланням на джерела.

За інформацією видання, тимчасово виконуючим обов'язки головнокомандувача призначено командувача Північного флоту РФ Олександра Моїсеєва.

«Фонтанка» стверджує, що призначення Мойсеєва «вже доведено до особового складу». «Адмірал Микола Євменов поки що значиться на сайті Міноборони головнокомандувачем, але в Адміралтействі думка однозначна — до свого кабінету він уже не повернеться», — йдеться у публікації.

Про відставку Євменова також написала газета «Известия» з посиланням на джерела.

У пресслужбі ВМФ РФ не стали коментувати «Фонтанці» інформацію про відставку Євменова.

Офіційно про зміну головнокомандувача ВМФ Росії не повідомлялося.

Микола Євменов обіймав посаду головнокомандувача ВМФ РФ із травня 2019 року. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євменов потрапив під санкції США, Євросоюзу, Великої Британії та інших країн.

За оцінками Військово-морських сил України, за час повномасштабної війни українські військові знищили третину із 80 військових кораблів Чорноморського флоту РФ.

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