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Главнокомандующего ВМФ РФ отправили в отставку — СМИ

10 марта 2024, 23:42

Главнокомандующего ВМФ РФ отправили в отставку — СМИ

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов отправлен в отставку. Об этом сообщает российское издание «Фонтанка» со ссылкой на источники. 

По информации издания, временно исполняющим обязанности главнокомандующего назначен командующий Северным флотом РФ Александр Моисеев. 

«Фонтанка» утверждает, что назначение Моисеева «уже доведено до личного состава». «Адмирал Николай Евменов пока значится на сайте Минобороны главнокомандующим, но в Адмиралтействе мнение однозначное — в свой кабинет он уже не вернется», — говорится в публикации. 

Об отставке Евменова также написала газета «Известия» со ссылкой на источники.

В пресс-службе ВМФ РФ не стали комментировать «Фонтанке» информацию об отставке Евменова. 

Официально о смене главнокомандующего ВМФ России не сообщалось.

Николай Евменов занимал пост главнокомандующего ВМФ РФ с мая 2019 года. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Евменов попал под санкции США, Евросоюза, Великобритании и других стран.

По оценкам Военно-морских сил Украины, за время полномасштабной войны украинские военные уничтожили треть из 80 военных кораблей Черноморского флота РФ.

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